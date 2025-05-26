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بول سالم لـ"عشرين 30": ترامب زار دول الخليج لكنه لم يزر إسرائيل وأوروبا الغربية
أخبار لبنان
2025-05-26 | 14:54
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بول سالم لـ"عشرين 30": ترامب زار دول الخليج لكنه لم يزر إسرائيل وأوروبا الغربية
رأى نائب رئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار دول الخليج من دون أن يزور اسرائيل، مشيرا الى أن "هذا يعني أنه بالنسبة الى ترامب أو للحزب الجمهورية أو للإقتصاد الأميركي أن العاصمة الأساسية للشرق الأوسط هي في الخليج وليس في إسرائيل".
وذكر أن ترامب زار دول الخليلج لكنه لم يزر أوروبا الغربية.
ولفت سالم في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن رؤية ترامب للمنطقة تضم توسيع حلقة الاتفاقيات الإبراهيمية والسعودية لديها شرط واضح هو مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وقال: "أعتقد أن مشروع بناء هذا الإقليم هو هدف عربي خليجي وهدف أميركي أيضا والرئيس ترامب يريد تحقيقه في ولاياته هذه ويَتَوضّح أن ترامب لا يمكنه تحقيق هذا الهدف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأن أولويات الأخير مختلفة جدا".
وأضاف: "أتوقع نوعا من الطلاق بين ترامب ونتنياهو".
أما بالنسبة الى لبنان، فشدد سالم على أن "عليه استعادة سيادة الدولة اللبنانية وبناء مقومات الدولة اللبنانية وترتيب البيت الإقتصادي (الاصلاح المالي والاصلاح الاقتصادي)"، مشيرا الى أن "التحدي كبير لكنه بسيط".
أخبار لبنان
بول سالم
ترامب
الخليج
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