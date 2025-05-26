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نديم قطيش: هناك فريق "هُزم" في لبنان ولا أعتقد أن هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية في وقت قريب
أخبار لبنان
2025-05-26 | 15:21
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نديم قطيش: هناك فريق "هُزم" في لبنان ولا أعتقد أن هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية في وقت قريب
رأى المدير العام لسكاي نيوز عربية نديم قطيش أن هناك شرقَين أوسطَين، قائلا: "هناك شرق أوسط تمثله مجموعة الإعتدال العربي بقيادة السعودية والإمارات وهذا الشرق الأوسط يبحث عن حلول للمستقبل وليس ايديولوجيا بمقاربة المشاكل والحلول وليس متطرفا بقِيَمِهِ".
وأضاف: "في المقابل، هناك شرق أوسط أيديولوجي وعنيف وغير متسامح وتقوده إيران، يجمع بين ميليشيات وزعماء طوائف وكارتلات تبييض أموال وعصابات مخدرات وجريمة منظمة".
ولفت قطيش في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار وتفاعل مع واحد من هذين الشرقين الأوسطين.
وأشار نديم قطيش الى أن سقوط نظام الأسد في سوريا غيّر كل المعادلة الجيوسياسية في المشرق العربي.
واعتبر أن تدمير "حزب الله" في لبنان ليس بسيطا وأمر ستكون له تداعيات كبرى على لبنان والمنطقة والإقليم الأوسع.
وقال: "هناك فريق "هُزم" في لبنان، وعلينا التعامل مع النتائج السياسية لهزيمته وأن نتعامل بحكمة مع النتائج الاجتماعية لهزيمته، فيجب الفصل بين التعاطي مع حزب الله "كمنظمة" وبين الشيعة كمكون اجتماعي وسياسي".
وعن القضية الفلسطينية، قال المدير العام لسكاي نيوز عربية نديم قطيش: "هناك "تعب" من الموضوع الفلسطيني في كل العالم"، مشيرا الى أن "7 أوكتوبر جعل القضية الفلسطينية أكثر حضورا في الإعلام وأقل حضورا في الواقع السياسي وفي المعادلات السياسية".
وقال: "لا أعتقد أن هناك أي امكانية بأي وقت قريب لقيام دولة فلسطينية". وأضاف: "حصل فصل بين قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية، فلا يمكن الانتظار لحل هذه القضية وتأجيل الأمور الإستراتيجية والبنيوية".
وشدد على أن السلام حاجة استراتيجية نابعة من داخل المنطقة، لافتا الى أن رؤية "عشرين 30" تحتاج الى سلام واستقرار في المنطقة".
أخبار لبنان
نديم قطيش
لبنان
حزب الله
دولة فلسطينية
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