نوفل ضو لـ"عشرين 30": سنعود الى الوراء اذا لم يتغيّر المنطق السياسي في لبنان

شدد المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضو على أننا سنعود الى الوراء اذا لم يتغيّر المنطق السياسي في لبنان.



وأكد في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أنه لا يمكن الاستمرار في منطق "كيف نتصارع من أجل السلطة؟"، مشيرا الى أن السلطة هي لإدارة أي بلد وأي مشروع.



ولفت ضو الى أن المنطقة لا يمكن أن يتم تركيبها بالأيديولوجية الصهيونية القائمة اليوم ولا بأيديولوجية الإخوان المسلمين ولا بأيديولوجية الخميني.



وقال: "حتى لو كان هناك تنافس بين السعودية والإمارات وقطر على الزعامة العربية، فهذا التنافس ايجابي وتنافس تحريضي باتجاه الأفضل وقد تكون المملكة العربية السعودية متقدمة".



وأضاف: "حجم السعودية واقتصادها وعدد سكانها بالمقارنة مع الإمارات وقطر يسمح لها بأن تكون متقدمة أكثر من غيرها. ولا أعتقد أن أحدا من القياديات الخليجية يسعى الى إلغاء الآخر".