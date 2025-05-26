علي خليل لـ"عشرين 30": تكلفة رؤوس الأموال في لبنان هائلة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي علي خليل أن النظرة الخليجية تغيرت كثيرا وأصبحت براغماتية أكثر.



وأوضح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن "التبادل يجب أن يكون متوازن بين الدول إن كان تجارة أو استثمار".



وأشار خليل الى أن كلفة رؤوس الأموال في لبنان هائلة وهي تمنع الـcapital expenditure.



وأكد أن الأولويات لدى دول الخليج هي الأمن والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.