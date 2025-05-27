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انسحاب القوة الاسرائيلية من كروم المراح
أخبار لبنان
2025-05-27 | 02:47
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انسحاب القوة الاسرائيلية من كروم المراح
انسحبت القوة الاسرائيلية التي توغلت الى كروم المراح عند أطراف ميس الجبل فجرا، بعد استحداثها ساترًا ترابيًا وقضمها عشرات الامتار من الأراضي اللبنانية.
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