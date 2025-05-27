انسحاب القوة الاسرائيلية من كروم المراح

انسحبت القوة الاسرائيلية التي توغلت الى كروم المراح عند أطراف ميس الجبل فجرا، بعد استحداثها ساترًا ترابيًا وقضمها عشرات الامتار من الأراضي اللبنانية.