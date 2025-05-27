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سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي

أخبار لبنان
2025-05-27 | 03:51
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سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
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سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح للـLBCI من الإمارات، أن "العمل جارٍ لتأمين التسهيلات التي تضمن عودة أهلنا في الخليج إلى لبنان مشيرًا إلى أنهم اعتادوا زيارة لبنان، إلا أن الظروف الأخيرة حالت دون ذلك."

وفي سياق التحوّل الرقمي، أشار سلام إلى أن لبنان يستفيد من تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، والتي أبدت كل التعاون في هذه "النقلة" التي ستسهّل المعاملات وتحدّ من الفساد.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على تطوير "الحكومة الإلكترونية" وإدخال الذكاء الاصطناعي في عملها، كما شدّد على ما ورد في البيان الوزاري حول أهمية التحوّل الرقمي.

 وكشف أن لبنان لديه وزارة معنية بالتنمية الإدارية والرقمنة، وهو بصدد إنشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي.

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