سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال كلمة له في "القمة الإعلامية -دبي" "اننا اليوم في زمن استثنائي. زمن لم يعد فيه الإعلام مجرد ناقل للواقع، بل صار قوة تصنعه. لم يعد الإعلام فقط مرآة، بل صار مصنعاً للرأي العام، وللسلم – وللأسف- كما للفتنة. "



وقال "مع احترامنا الكامل للحريات والتأكيد على أهمية حمايتها، نحن بحاجة الى اعلام يضع الحقيقة فوق كل اعتبار، أي الى اعلام مسؤول، اعلام لا ينجر خلف الشائعات ولا يسخّر للتحريض والتزوير.

أتحدث إليكم اليوم من خلفية رجل قانون، تعلّم أن الحقيقة لا تُبنى على الظنون، وأن المسار نحو العدالة يبدأ بالتجرّد عن الأهواء وعن اية مصالح شخصية، وبتقديس للوقائع والأدلّة. وهذه هي المهمة النبيلة التي يتقاسمها رجال القانون والصحافة معاً: مهمة البحث عن الحقيقة في زمن تكثر فيه الفوضى كما يكثر التضليل."



واضاف "لبنان ينهض اليوم من ركام أزماته، بلدنا الذي انهكته الانقسامات والحروب والوصايات، قرر أن يستعيد نفسه، ان يستعيد كلمته، أن يستعيد دولته، مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، اي ان نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية.

ورؤيتنا للبنان ليست خيالا، بل مشروعا واقعيا: دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية. دولة سيادة لا ارتهان. دولة قرار لا ساحة صراعات، إننا نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب.

نريد لبنان متجذرا في هويته وانتمائه العربيين، المنفتح على العالم القادر أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب.

واليوم بعدما عاد لبنان الى العرب، فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه، عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل.

لكن دعوني اذكر هنا اننا فيما نعمل على تنفيذ كامل لقرار مجلس الامن 1701، ونلتزم وقف الاعمال العدائية، لا نزال نواجه احتلالا لأراضينا وخروقات إسرائيلية يومية لسيادتنا. "





بالعودة الى الاعلام، تابع ان "المعركة التي نخوضها اليوم في لبنان ليست فقط معركة اقتصادية أو سياسية، بل هي معركة وعي، معركة كلمة، وبهذا المعنى، فان الإعلام ليس ترفاً في مسيرتنا نحو الإصلاح والنهوض، بل شرطٌ من شروطه الأساسية، نحن نريده شريكاً في ترميم الثقة وفي صياغة مستقبل جديد لبلدنا، نحن لا نطلب من الإعلام أن يكون موالياً، بل أن يكون مهنياً، نزيهاً، ملتزماً بالحقيقة، نريده أن يكون فضاء للمشاركة، للفهم، للتفاهم – كما أراد الفلاسفة الأوائل حين عرّفوا عملية التواصل بأنها مشاركة في المعنى."



وأطلق معكم نداءً إلى كل إعلامي حر، قائلا:"

"كونوا حرّاس الحقيقة. كونوا صانعي الوعي. كونوا حلفاء النهوض.

ولبنان، من على هذا المنبر، يقول نحن عائدون...

عائدون إلى دولتنا،

عائدون إلى عروبتنا،

عائدون إلى المستقبل."