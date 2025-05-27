سلام يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان ويؤكد: زيارة ينتظرها الشعب اللبناني بمختلف طوائفه

استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، في مقر إقامة فضيلته في دبي، وذلك بحضور أ. د. نظير عياد، مفتي الديار المصرية.



وأكد الإمام الأكبر عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الأزهر بالشعب اللبناني، واستعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم للشعب اللبناني، من تدريب الأئمة والوعاظ، وزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء الشعب اللبناني، داعيًا المولى أن يمنّ على هذا البلد العزيز، على كل عربي ومسلم، بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.



وشدد شيخ الأزهر على ضرورة اصطفاف اللبنانيين وتيقظهم لمحاولات التعدي على سيادة لبنان وبذل الجهود للحفاظ على وحدة أرضه، مشيرًا إلى أن لبنان اليوم في أمس الحاجة لحكمائه وأبنائه المخلصين للم الشمل وتفويت الفرصة على كل من لا يريدون الخير لهذا البلد.



من جانبه، أعرب سلام بلسان شيخ الأزهر، وتقديره لمواقف فضيلته، والدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به فضيلته لبيان الصورة الصحيحة عن الإسلام، ونشر ثقافة السلام وترسيخ قيم الأخوة، قائلًا: "نعتز بالأزهر الشريف، هذا الصرح الإسلامي الشامخ، الذي كان له دور كبير ومهم في بلادنا من خلال علمائه ومبعوثيه وسفرائه من أبناء لبنان الذي أثروا إيجابيًا في إقرار التعايش والتنوع الذي يمتاز به الشعب اللبناني".



ووجه سلام دعوة رسمية للإمام الأكبر لزيارة لبنان، مؤكدًا أن هذه الزيارة ينتظرها كل اللبنانيين، لما يحملونه لشيخ الأزهر من محبة وتقدير كبيرين.



وقد رحب شيخ الأزهر بالدعوة الكريمة، مؤكدًا تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.