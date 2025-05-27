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جابر عرض وبخاري للخطوات الإصلاحية وأبدى تفاؤلًا بإنتاج واقع نهضوي يؤشر إلى مرحلة إنفراج مقبلة
أخبار لبنان
2025-05-27 | 07:52
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جابر عرض وبخاري للخطوات الإصلاحية وأبدى تفاؤلًا بإنتاج واقع نهضوي يؤشر إلى مرحلة إنفراج مقبلة
استقبل وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وتم استعراض للأوضاع العامة وللخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية.
وتوقف الطرفان، وفق بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، عند الدينامية الجديدة المتبعة من قبل الوزارة، والمتمثلة بإجراءات تسرع متطلبات الاستقرارين المالي والنقدي وتحفز النمو.
كما تم استعراض للعلاقات الثنائية اللبنانية السعودية والأجواء الإيجابية التي أرختها مواقف المملكة تجاه لبنان، والتي بلا شك ستعزز العلاقات الفضلى والمميزة بين الدوليتن والشعبين الشقيقين، والتي يؤمل أن تعطي أيضًا دفعًا لتنشيط عوامل الاستثمار وتشجيعه لتعود الدورة الاقتصادية في البلاد إلى حال التعافي.
وأبدى جابر ارتياحًا للأجواء التي سادت اللقاء، كما أبدى تفاؤلًا بأن تنتج الخطوات الإصلاحية المتسارعة التي يقوم بها لبنان سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي واقعًا نهضويًا يؤشر إلى مرحلة انفراج مقبلة.
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