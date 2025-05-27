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الرئيس عون أمام وفد إماراتي: بدأت إستعادة الثقة وسنكمل المسيرة رغم التحديات
أخبار لبنان
2025-05-27 | 08:09
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الرئيس عون أمام وفد إماراتي: بدأت إستعادة الثقة وسنكمل المسيرة رغم التحديات
إعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الاهتمام الذي ابداه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم لبنان، والذي عبر عنه خلال زيارته الى أبو ظبي، "يؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم الا الترجمة العملية لهذه العلاقة التي تنمو يوما بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير الشعب اللبناني بكل اطيافه".
وجاء كلام الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الوفد الاماراتي الذي حضر الى بيروت ترجمة لنتائج القمة اللبنانية - الإماراتية للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية واولياتها، برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبد الله ناصر لوتاه، وعضوية القائم بأعمال سفارة دولة الامارات في بيروت فهد الكعبي، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء إبراهيم سلمان، المديرة التنفيذية لمكتب التبادل المعرفي الحكومي منال بن سالم، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات محمد حسن اهلي، المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة في مؤسسة دبي للمستقبل عامر العوضي، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، الاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري.
وخلال اللقاء، رحب الرئيس عون بالوفد وحمله تحياته الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شاكرُا إياه على التجاوب الذي ابداه خلال القمة التي جمعتهما قبل أسابيع في أبو ظبي وارساله البعثة الى بيروت لدرس حاجات لبنان، وقال: "ان العاطفة التي ابداها الشيخ محمد بن زايد تجاه لبنان ليست جديدة، بل تعكس العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وهي امتداد للدعم الذي قدمه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي دعا منذ الستينات للوقوف الى جانب لبنان واعماره، ولدى اندلاع الاحداث الأليمة قال كلمته التاريخية بان لبنان بلد شقيق وعزيز وان تعافيه واستقراره مسؤولية عربية مشتركة وسنقف الى جانب شعبه".
وشدد الرئيس عون على "محبة اللبنانيين للشعب الاماراتي الشقيق، وقد ترجمت هذه المحبة في الكثير من الصروح الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحمل اسم مؤسس الدولة في الشمال والجنوب والبقاع"، واشار الى ان "المرحلة الراهنة تقتضي توسيع التعاون وتعميق مجالات التبادل والتكامل في اتجاهات عدة، في التربية والحوكمة وإدارة القطاع العام، الى مبادرات القطاع الخاص والاستثمارات المختلفة، خصوصًا في اقتصادات المستقبل، أي اقتصادات المعرفة والرقمنة والتكنولوجيا العالية وغيرها، وخبرة الاشقاء في دولة الامارات كبيرة في هذه المجالات".
ونوه الرئيس عون بـ"قراررفع الحظر عن مجيء الاماراتيين الى لبنان وبدء الرحلات الجوية التي تحمل اماراتيين الى وطنهم الاخر لبنان".
بدوره، عبر الوزير عبد الله ناصر لوتاه عن سعادته وأعضاء الوفد لوجودهم في بيروت، كترجمة للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عون الى أبو ظبي ولتجاوب رئيس الدولة الإماراتية مع الرغبة في تفعيل العلاقات اللبنانية - الإماراتية انطلاقا من الثقة بين الرئيسين في مستقبل العلاقات بين البلدين، إضافةً الى المحبة الكبيرة التي تجمع الشعبين.
وقال: "ان زيارة الوفد هدفها تحديد اطر الشراكة وتبادل المعطيات، وان دولة الامارات ستكون الى جانب لبنان في تحقيق ما يصبو اليه وما عبر عنه الرئيس عون خلال محادثاته مع سمو رئيس الدولة. وسنعمل على تقديم كل ما يعزز التعاون المشترك وفق تسهيلات واسعة وتوجيهات صدرت عن سمو رئيس الدولة".
ثم تطرق الوفد الى ابرز المواضيع التي تهم لبنان وفي استطاعة دولة الامارات تقديم الدعم فيها.
وكان سبق اللقاء بين الرئيس عون والوفد الاماراتي اجتماع عمل تقني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم الى أعضاء الوفد الاماراتي المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعددًا من مستشاري الرئيس عون، تم في خلاله مناقشة آليات التعاون في مجالات متعددة، ابرزها: تحديث وتبسيط الإجراءات الإدارية، التحول الرقمي، تطوير الإطار القانوني وتعزيز فاعلية المؤسسات العامة، وذلك ضمن برامج تبادل المعرفة والدعم الفني بين البلدين.
وتم التأكيد على ان "زيارة الوفد تشكل امتدادًا لزيارة الرئيس عون الأخيرة الى أبو ظبي والتي كانت محطة أساسية لإعادة تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وبناء خارطة طريق مشتركة لهذا التعاون في مختلف القطاعات الحيوية".
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وتربوية.
وسياسيًا، استقبل رئيس الجمهورية النائب الان عون الذي أجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة. وتم تقويم الانتخابات البلدية والاختيارية والخطوات اللاحقة بالنسبة الى الاستحقاق الانتخابي النيابي.
كذلك، استقبل النائب ادغار طرابلسي وايلي موصللي، وتناول البحث شؤونًا تربوية ووطنية.
أخبار لبنان
إماراتي:
إستعادة
الثقة
وسنكمل
المسيرة
التحديات
التالي
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