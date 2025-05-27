الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كنعان: تقدم نوعي ونجدد تأكيد أهمية "قانون الإنتظام" للمودعين والإقتصاد والثقة

أخبار لبنان
2025-05-27 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان: تقدم نوعي ونجدد تأكيد أهمية &quot;قانون الإنتظام&quot; للمودعين والإقتصاد والثقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كنعان: تقدم نوعي ونجدد تأكيد أهمية "قانون الإنتظام" للمودعين والإقتصاد والثقة

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، الان عون، جورج عدوان، فريد البستاني، جميل السيد، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام.

كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مستشار وزير المال سمير حمود.

وبعد الجلسة، تحدث كنعان فأوضح أن "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عمليًا مسألة البت بأي موضوع يتعلق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف".

وأشار إلى أن "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافةً الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا".

ولفت كنعان الى أن "هناك تقدمًا نوعيًا، ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معًا، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع".

ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية، قال كنعان: "قيل لنا إنه قيد الدراسة، وإن مصرف لبنان يقدم تصورًا للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون على مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني".

أخبار لبنان

ونجدد

تأكيد

أهمية

"قانون

الإنتظام"

للمودعين

والإقتصاد

والثقة

LBCI التالي
منسى بحث وريزا في تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية: لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون أي تعديلات
الرئيس عون أمام وفد إماراتي: بدأت إستعادة الثقة وسنكمل المسيرة رغم التحديات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-14

وزير الاقتصاد لـ "عشرين 30": حماية المودع مهمة جدًا في القانون وخاصةً صغار المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-30

لجنة المال تبحث "إصلاح المصارف" وكنعان يؤكد تلازمه مع قانون الانتظام المالي

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-14

وزير الإقتصاد عامر البساط لـ عشرين 30 عن قانون إصلاح وضع المصارف: حماية المودع مهمة جدًا في القانون وخاصةً صغار المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-24

مخزومي: قانون رفع السرية المصرفية تقدم مهم في مسار إستعادة الثقة بالنظام المالي والإقتصادي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:02

الكتائب أكد "الإستمرار في المسار الوطني": الأولوية لتسليم السلاح غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

الجميل زار الباروك وتفقد محمية أرز الشوف

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:33

جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-05-15

مصادر ”الأنباء الكويتية": عملية التهريب إلى سوريا استهلكت معظم أموال دعم المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد

LBCI
فنّ
09:50

بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:51

نقابة الدواجن: لا صحة لإصابة الدواجن بمرض معد والإنتاج اللبناني من الأفضل عالميًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:00

ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي

LBCI
أخبار لبنان
04:56

سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته

LBCI
أخبار لبنان
03:51

سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:37

يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه

LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
حال الطقس
02:55

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
14:27

سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

LBCI
أخبار دولية
13:00

تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-05-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More