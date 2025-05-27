منسى بحث وريزا في تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية: لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون أي تعديلات

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.



وتم في خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصًا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.



وفي هذا السياق، شدد الوزير منسى على "أهمية التمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان خلال شهر آب المقبل من دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".



وتناول البحث ملف النازحين السوريين في لبنان وضرورة وضع خطة واضحة لعودتهم إلى بلادهم، في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية.



وشمل النقاش أيضًا الوضع على الحدود اللبنانية السورية والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الحدود.