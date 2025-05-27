سفير أستراليا في البترون... وزيارة لكنيستي مار نوهرا والسيدة والقلعة الأثرية

لبى سفير اوستراليا في لبنان أندرو برنز دعوة رئيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا الدكتور مايكل خيرالله لزيارة منطقة البترون، وكانت له محطة في كنيسة مار نوهرا التاريخية في سمار جبيل، كما زار القلعة الأثرية وكنيسة السيدة.



واعرب برنز عن "إعجابه ببلدة سمارجبيل المميزة"، واعدًا "بزيارة اخرى في الايام المقبلة".