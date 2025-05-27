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الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا

أخبار لبنان
2025-05-27 | 10:55
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الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا
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الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا

عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً مع مديرة التجارة والإستثمار والتنافسية في البنك الدولي منى حداد والمدير الإقليمي للشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وجرى البحث في البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان وبرامج أخرى تتعلق بزيادة تنافسية القطاع الخاص وجذب الإستثمارات. 

وألقى الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس كلمة الهيئات، فعرض إحتياجات لبنان الكبيرة لإعادة بناء بنيته التحتية والخدماتية وزيادة تنافسية إقتصاده، وكذلك في مجال الحماية الإجتماعية لمواجهة الفقر والبطالة. 

ودعت الهيئات الإقتصادية البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية على مثيلاتها الأجنبية، في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا.
 

أما ممثِلَي البنك الدولي، فأشارا الى أن القيادة الجديدة للبنك الدولي تركز على خلق فرص العمل. وأكدا أنه اعتباراً من أول تموز سيكون هناك مسؤول يمثل مجموعة البنك الدولي في لبنان. 

وكشفا عن لقاء للبنك الدولي الأسبوع المقبل مع رئيس الحكومة نواف سلام لمناقشة ما يعرف بورقة سياسة البنك الدولي والتي تعرض رأي البنك الدولي أهم الإصلاحات التي يجب أن تطبق في كل القطاعات وليس فقط القطاع المصرفي. 

وفي نهاية الإجتماع، إتفق الجانبان على استمرار التواصل متابعة للمشاريع المطروحة.
 

أخبار لبنان

الهيئات الإقتصادية

البنك الدولي

لبنان

إعمار

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