الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا

عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً مع مديرة التجارة والإستثمار والتنافسية في البنك الدولي منى حداد والمدير الإقليمي للشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وجرى البحث في البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان وبرامج أخرى تتعلق بزيادة تنافسية القطاع الخاص وجذب الإستثمارات.



وألقى الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس كلمة الهيئات، فعرض إحتياجات لبنان الكبيرة لإعادة بناء بنيته التحتية والخدماتية وزيادة تنافسية إقتصاده، وكذلك في مجال الحماية الإجتماعية لمواجهة الفقر والبطالة.



ودعت الهيئات الإقتصادية البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية على مثيلاتها الأجنبية، في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا.