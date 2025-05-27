الجميل زار الباروك وتفقد محمية أرز الشوف

زار الرئيس أمين الجميل محمية ارز الشوف وبلدة الباروك، تلبيةً لدعوة من رئيس البلدية السابق المحامي ايلي نخلة، بحضور وزير الزراعة نزار هاني، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس بلدية الباروك-الفريديس المنتخب فادي محمود وشخصيات.



ووصل الرئيس الجميل الى ضريح الشاعر رشيد نخلة الذي كتب النشيد الوطني اللبناني، وتفقد مكتبته في جوار ضريحه، وكان في استقباله نخلة وحفيد الراحل سعيد وشخصيات من البلدة، ليزور بعد ذلك محمية ارز الشوف متفقدًا شجرة الارز التي غرسها وتحمل اسمه وريها بالمياه، وقد انضم وزير الزراعة الى الحضور.



وأبدى الرئيس الجميل اعجابه بالمحمية وبالتنوع البيولوجي الذي تحتويه، مؤكدًا "اهمية دعم وتعزيز مثل هذه المشاريع البيئية والسياحية والتراثية على مستوى كل لبنان"، مذكرًا بالعديد من "المبادرات التي اقيمت سابقًا والتي تشبه بعض المشاريع في الجبل من مناطق اخرى من لبنان، للحفاظ على الغطاء النباتي الاخضر الذي يميز هذا الوطن".



وعرض هاني للرئيس الجميل مسيرة انشاء محمية ارز الشوف والخطوات والمساعي الحثيثة التي وصلت بهذه المنطقة الى ما وصلت اليه.



وانتقل الرئيس الجميل بعد ذلك الى منزل المحامي ايلي نخلة الذي استضافه الى الغداء، بحضور جنبلاط ووزير الزراعة ورئيس البلدية محمود، اضافةً الى ممثل النائب السابق نعمة طعمة طوني انطونيوس، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، الاب ايلي كيوان، رئيس مكتب الشوف في المخابرات العقيد وائل محمود، ربيع الهبر وشخصيات.



وأكد المحامي نخلة "العلاقة التاريخية بين بكفيا وهذه المنطقة، وايضًا العلاقة السياسية والاجتماعية الايجابية جدا بين عائلة الجميل بشكل عام، ولا سيما الرئيس الجميل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل، مع قصر المختارة وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، وهي ستستمر لصالح الوطن وابنائه".