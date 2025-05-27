الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب أكد "الإستمرار في المسار الوطني": الأولوية لتسليم السلاح غير الشرعي
أخبار لبنان
2025-05-27 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب أكد "الإستمرار في المسار الوطني": الأولوية لتسليم السلاح غير الشرعي
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة.
وبعد التداول في ما رافق العملية الانتخابية من أحداث ومواقف، اكد المجتمعون في بيان انه "مع اختتام المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، يتوجه حزب الكتائب بالتهنئة إلى جميع القائمين على هذا الاستحقاق، على الرغم من الخروقات التي شابته، والتي لا تلغي نجاحه عمومًا".
وخص الحزب بالشكر "وزارة الداخلية ووزارة العدل والجسم القضائي، وكل الإدارات والعاملين الذين أمنوا انتظام العملية الانتخابية وحضورها في الأقلام".
كما هنأ "جميع الفائزين، وبشكل خاص المرشحين الأفراد واللوائح التي حظيت بدعمه في مختلف المناطق، والتي أحرزت نتائج مشرفة وحضورًا وازنًا في مختلف الأقضية، على أن تخصص وقفة قريبة لتفصيل هذه النتائج ودلالاتها".
واكد المكتب السياسي أن "مسار حزب الكتائب الوطني سيستمر بالنهج نفسه من الصدق والشفافية، إيمانًا منه بأن اللبنانيين يستحقون الأفضل، وأن العمل السياسي الجاد هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة".
ورفض "ما صدر عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، تعليقًا على ما ورد في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام"، واعتبر أن "هذا النوع من التسويف في مقاربة مسألة السلاح يشكل تضليلًا للرأي العام وتضييعًا للوقت، ولا يخدم سوى إبقاء لبنان رهينة المعادلات المفروضة عليه بالقوة".
وقال إن "الإيحاء بأن حزب الله في موقع يجيز له فرض شروطه على الدولة هو أمر مرفوض بالكامل، وغير قابل للنقاش أو التراجع. فمسألة السلاح، أكثر من أي وقت مضى، باتت أولوية وطنية يجب حسمها بسرعة ومن دون مراوغة، عبر إنهاء كل مظاهر السلاح غير الشرعي، حمايةً لسيادة الدولة واستعادةً لدورها".
أخبار لبنان
"الإستمرار
المسار
الوطني":
الأولوية
لتسليم
السلاح
الشرعي
التالي
أسرار الصحف 27-05-2025
علي خليل لـ"عشرين 30": تكلفة رؤوس الأموال في لبنان هائلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-25
معوض: لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة
أخبار لبنان
2025-04-25
معوض: لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة
0
صحف اليوم
2025-04-29
مصدر سياسي لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني هادئ
صحف اليوم
2025-04-29
مصدر سياسي لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني هادئ
0
صحف اليوم
2025-04-25
مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية": المسار الذي سيسلكه ملف السلاح مرتبط بمسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية
صحف اليوم
2025-04-25
مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية": المسار الذي سيسلكه ملف السلاح مرتبط بمسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية
0
آخر الأخبار
2025-05-16
مخزومي لـ "جدل": إعادة الاعمار مشروطة اليوم بنزع السلاح غير الشرعي سواء التابع لحزب الله او للفلسطيني أو لأي سلاح آخر
آخر الأخبار
2025-05-16
مخزومي لـ "جدل": إعادة الاعمار مشروطة اليوم بنزع السلاح غير الشرعي سواء التابع لحزب الله او للفلسطيني أو لأي سلاح آخر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:22
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
أخبار دولية
09:22
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
0
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
0
صحة وتغذية
13:11
"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!
صحة وتغذية
13:11
"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!
0
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
3
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
4
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
6
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
7
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
8
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More