إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ

تقدم رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام، بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ.



واعتبر أن هذا القانون يتطلع الى هواجس كل الطوائف والمناطق والأحزاب السياسية.