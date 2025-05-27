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نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب

أخبار لبنان
2025-05-27 | 11:50
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نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب
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نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب

زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر في أبو ظبي.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، حيث أعرب الرئيس نواف سلام عن تقديره للتجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والحوكمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التقدم في لبنان.
 

وشدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وشكر الرئيس سلام رئيس دولة الامارات على قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الاماراتيين، مؤكداً أن أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب. كما شكر دولة الامارات على استضافة عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعملون فيها ويعيشون حياة هانئة ومستقرة.

من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
 

 

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نواف سلام

لبنان

الإمارات

محمد بن زايد آل نهيان

العرب

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