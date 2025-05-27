الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب
أخبار لبنان
2025-05-27 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب
زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر في أبو ظبي.
وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، حيث أعرب الرئيس نواف سلام عن تقديره للتجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والحوكمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التقدم في لبنان.
وشدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وشكر الرئيس سلام رئيس دولة الامارات على قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الاماراتيين، مؤكداً أن أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب. كما شكر دولة الامارات على استضافة عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعملون فيها ويعيشون حياة هانئة ومستقرة.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "
وام
".
أخبار لبنان
نواف سلام
لبنان
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
العرب
التالي
برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير..والانتخابات بحاجة إلى قانون جديد
أسرار الصحف 27-05-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:49
سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": اليوم بعدما عاد لبنان الى العرب فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل
خبر عاجل
04:49
سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": اليوم بعدما عاد لبنان الى العرب فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل
0
أخبار لبنان
2025-05-04
نواف سلام: ننتظر بشوق رؤية الإماراتيين وكل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية
أخبار لبنان
2025-05-04
نواف سلام: ننتظر بشوق رؤية الإماراتيين وكل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-05-17
الرئيس سلام: لبنان يقف مع أشقائه العرب في ظل الازمات التي تعيق النمو فمعدلات البطالة مرتفعة كما أزمات النزوح واللجوء والتصحّر وإعادة الإعمار
آخر الأخبار
2025-05-17
الرئيس سلام: لبنان يقف مع أشقائه العرب في ظل الازمات التي تعيق النمو فمعدلات البطالة مرتفعة كما أزمات النزوح واللجوء والتصحّر وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2025-05-12
رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية
أخبار لبنان
2025-05-12
رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:22
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
أخبار دولية
09:22
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
0
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
0
صحة وتغذية
13:11
"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!
صحة وتغذية
13:11
"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!
0
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
3
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
4
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
6
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
7
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
8
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More