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رسامني بحث مع وفدين من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي سبل إعادة الإعمار وعملية الإصلاح
أخبار لبنان
2025-05-27 | 12:14
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رسامني بحث مع وفدين من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي سبل إعادة الإعمار وعملية الإصلاح
عقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات ولقاءات في مكتبه، اليوم، فاستقبل المدير العام والرئيس الإقليمي لشركة "توتال" للطاقات العالمية في لبنان أدريان بيشونيه، وتناول معه ما تقوم به الشركة من اعمال ترتبط بالتنمية المستدامة من ضمنها مشاريع الطاقة الشمسية، ومختلف جوانب برامج وتطلعات شركة "توتال" في لبنان، وكيفية بناء أسس الشراكة مع كل جهة تود الإستفادة من الخدمات الواسعة التي تقدمها الشركة في مختلف مجالات الطاقة البديلة.
وتابع مع وفد من البنك الدولي برئاسة كاثرين توفي (Catherine Tovey) مديرة ممارسة في البنك التي تشغل منصب مديرة ممارسة شؤون المياه لمنطقة إفريقيا الشرقية والجنوبية، وذلك ضمن إطار مهام التنسيق والمتابعة لمشروع إعادة الإعمار، ونتائج الإجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار، وذلك استكمالًا للإجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الإتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية.
واستقبل رسامني وفدًا من الإتحاد الاوروبي ضم كلًا من أليساندرا فيزر رئيسة التعاون، ومدير برنامج الحوكمة المحلية والطاقة ستيفانو بانيغيتي في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال. وتناول اللقاء دعم الاتحاد الاوروبي لعملية الاصلاح التي تقوم بها الوزارة، اضافةً الى دعم الاصلاحات المستقبلية التي لا تزال الوزارة بحاجة اليها.
والتقى وزير الاشغال وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والوكالة الدولية للإستثمار (MIGA)، وتم خلال اللقاء عرض الخطط التطويرية التي تقوم بها الوزارة.
وكان الوزير رسامني التقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، وعرض معه التطورات العامة وأوضاع العاصمة.
ولاحقًا التقى النائب محمد سليمان، وتناول اللقاء شؤونًا انمائية مناطقية تعنى بها الوزارة.
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