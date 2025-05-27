رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة

بمناسبة فوز لائحة "بيروت بتجمعنا"، أكد رئيس بلدية العاصمة المنتخب إبراهيم زيدان مد يد العون والتعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة.



وقال: "ستقدم العاصمة من خلال بلديتها الخدمات، وستكون حاضنةً للجميع وعاصمة الشراكة والمناصفة".



وأمل زيدان في أن تكون البلدية متماسكة بين بعضها البعض وتتعاون مع الجميع لخدمة أهالي بيروت.