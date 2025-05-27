وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية، مقدمة هبة من السلطات التشيكية للجيش.



وجرى تسلم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والقائم بأعمال السفارة التشيكية في لبنان Jan Husak، والملحق العسكري التشيكي المقدم Stanislav Vasek.