وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود

اللواء "أحمد لطوف" معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية يستقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشيل بطرس وجرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/6Gy3n70fWi
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) May 27, 2025
اللواء "أحمد لطوف" معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية يستقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشيل بطرس وجرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/6Gy3n70fWi