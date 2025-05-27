وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن اللواء أحمد لطوف معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية استقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشال بطرس.

وأفادت عبر حسابها على منصة "إكس"، بأنه جرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب.