مرقص يلتقي مجلس العمل اللبناني في دبي

التقى وزير الإعلام بول مرقص مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية، وكان في استقباله رئيس المجلس شارل جحا وعدد من الأعضاء.وأشاد وزير الإعلام بدور الجالية اللبنانية والتزامها القوانين والأنظمة في دولة الامارات، معتبرًا أن "مجلس العمل اللبناني يمثل نموذجًا يحتذى في الالتزام والمسؤولية رغم التحديات"، ومثنياً على دعمه المقيمين في لبنان خلال الحرب وجائحة "كوفيد". وأكد أن "المنتشرين اللبنانيين يشكّلون ركيزة أساسية في مسار النهوض الوطني".وأشار إلى أن "الحكومة باشرت مع انطلاق العهد الرئاسي الواعد تنفيذ إصلاحات جوهرية في وقت قياسي، من ضمنها رفع السرية المصرفية واعتماد قانون الإصلاح المصرفي واعتماد معايير شفافة للتعيينات الإدارية وتطوير العمل في المطار وتحسين الوصول اليه"، لافتا الى دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وبسط سلطة الدولة.وفي الشأن الإعلامي، شدد مرقص على "أهمية إعادة تلفزيون لبنان إلى موقعه الطبيعي واجهة للدولة"، مشيرًا إلى "خطة متكاملة لإعادة هيكلته ومعالجة ديونه والتفاوض مع شركاء دوليين لتخفيف الأعباء".من جهته، رحّب جحا بوزير الإعلام، لافتاً إلى أن المجلس يواصل عمله منذ ثلاثين عامًا. وتحدث عن دوره في تمثيل اللبنانيين المنتشرين وتعزيز العلاقات مع المجتمع الإماراتي.وعرض أبرز مبادراته، ومنها دعم الجيش اللبناني والمساعدات الإنسانية في الأزمات.ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب لإنصاف اللبنانيين المنتشرين، مشددًا على أن "للدولة واجبات تجاههم كما عليهم واجبات حيال وطنهم". وأبدى استعداد المجلس لدعم "تلفزيون لبنان" في مسيرة النهوض.وخُتم اللقاء بتأكيد تفعيل الشراكة بين المنتشرين والدولة في مشروع النهوض الوطني، وإبداء المجلس استعداده لدعم التلفزيون.