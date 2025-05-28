اجتماع أممي في بيروت لبحث خطة الاستجابة وعودة النازحين: دعم دولي والتزام حكومي

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والمنسق الأممي عمران ريزا اجتماع الخبراء المتخصصين بخطة لبنان للاستجابة، بعد تأجيل منذ شباط ومع تشكيل الحكومة الجديدة.



شارك في الاجتماع ممثلو وكالات أممية ودول مانحة، وجرى عرض مفصّل للخطة، شمل أولويات التدخل، التمويل، التحديات، وخطة عودة النازحين السوريين بدعم دولي.



وأكدت الدول المانحة دعمها للبنان والعودة الآمنة للنازحين، فيما شددت الوزيرة السيد على التزام الحكومة بتنفيذ خطة العودة وأهمية دعم برنامج "أمان". وأكد ريزا استمرار الحاجة للمساعدات مع التركيز على تعزيز التنمية.