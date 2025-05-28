أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله

هاجم الجيش الإسرائيليّ أمس جنوب لبنان واغتال قائد مجمع ياطر في حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وقال: “خلال الحرب دفع بمخططات ضد القوات الإسرائيلية وإسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لاعمار المجمع مما شكل خرقًا للاتفاق”.