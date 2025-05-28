أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله

هاجم الجيش الإسرائيليّ أمس جنوب لبنان واغتال قائد مجمع ياطر في حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.
وقال: “خلال الحرب دفع بمخططات ضد القوات الإسرائيلية وإسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لاعمار المجمع مما شكل خرقًا للاتفاق”.
#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع أمس في جنوب لبنان وقضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله الارهابي.
🔸خلال الحرب دفع الإرهابي بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لاعمار المجمع مما شكل خرقًا للاتفاق
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2025
#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع أمس في جنوب لبنان وقضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله الارهابي.
🔸خلال الحرب دفع الإرهابي بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لاعمار المجمع مما شكل خرقًا للاتفاق