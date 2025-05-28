الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

أخبار لبنان
2025-05-28 | 05:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

أكد رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مرفأ بيروت، عمر عيتاني، خلال لقاء عُقد عبر تقنية “زوم” على هامش جولة لوفد إماراتي رفيع المستوى، وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أن المرفأ بات في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية واستعادة موقعه كمحور استراتيجي يربط الشرق بالغرب.

 

وأشار إلى أن أعمال تركيب أجهزة الكشف (السكانرز) دخلت مراحلها الأخيرة، ضمن خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية والرقابة الأمنية. كما شدد على أن الإدارة، رغم النقص في الكوادر البشرية، قادرة على إدارة الاستثمارات الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، مستفيدة من هيكلية مرنة وخطط تشغيل فعالة.

 

وتوقف عند التجربة الناجحة في التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد خصخصة محطة الحاويات، معتبرًا أنّ هذه الخطوة شكلت نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المرفأ. كما أشار إلى الشراكة المتقدمة بين القطاعين في تطوير محطة البضائع اللوجستية داخل المنطقة الحرة، بما يعزز من دور المرفأ كمركز إقليمي للخدمات المتكاملة.

 

ولفت عيتاني إلى أنّ إعادة تأهيل المرفأ تشمل أيضاً الاستثمار في التنمية البشرية من خلال تدريب الكوادر وتعزيز المهارات التقنية والإدارية، بما يتماشى مع متطلبات المرافئ الذكية ومعايير التشغيل الدولية.

 

وشدّد رسامني، من جهته، على أهمية إعادةِ الثقة بلبنان. 

 

وقال: “الإمارات بلدُنا الثاني، ونحن نتعلّمُ منها، وهناك عددٌ كبيرٌ من اللبنانيين في الإمارات”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إماراتي

رفيع:

بيروت

جهوزية

للانضمام

النقل

العربية

LBCI التالي
رجي: حزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه والشعب لم يعد يريد الثلاثية الخشبية
أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-20

الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

عيتاني: توضيح لما جرى في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-06

وفد رفيع من الصندوق العربي للإنماء يزور لبنان في أيار

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-28

وفد قضائي فرنسي يزور بيروت في إطار التحقيق بانفجار المرفأ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:41

دورية من القوات البحرية أنقذت شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد

LBCI
أخبار لبنان
08:29

وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
08:08

لجنة الاقتصاد الوطنيّ تناقش موضوع الاهراءات

LBCI
أخبار لبنان
07:59

الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:29

وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-23

لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"

LBCI
أخبار لبنان
05:41

عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-24

هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

المستشارُ الديبلوماسيّ للرئيس الإماراتيّ: هناك تغير كبير في المشهد السياسيّ في سوريا ولبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:11

الوفد الإماراتي يزور مستشفى رفيق الحريري برفقة وزير الصحة لبحث سبل الدعم والتطوير

LBCI
أخبار لبنان
05:41

عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

LBCI
أخبار لبنان
04:54

تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
03:40

سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة

LBCI
أخبار دولية
03:35

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس في عيون وزيرة السياحة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
أخبار لبنان
15:12

وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود

LBCI
أمن وقضاء
13:27

الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن

LBCI
فنّ
09:50

بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)

LBCI
حال الطقس
00:56

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
08:29

وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ

LBCI
أخبار دولية
13:31

السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران

LBCI
صحف اليوم
01:03

«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More