رجي: حزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه والشعب لم يعد يريد الثلاثية الخشبية

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أنّ "الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها”، واصفًا “حزب الله” بـ"التنظيم المسلح الخارج على القانون” وبأنه ليس شرعيًا.

وقال، في حديثٍ لصحيفة "القدس العربيّ”: "سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزبًا سياسيًّا عاديًّا مع العقيدة، التي تريدون".

وأضاف، ردًّا على كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: ”يستطيع أن يقول ما يشاء إنّما الشعب اللبنانيّ لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، إنتهى".

واعتبر رجّي أنّ التهجّم عليه سببه أنهم "لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان”.

وأكّد أنّ “الجليد انكسر” مع الدول العربية والخليجية، آملًا "أن تكون العلاقات عادت إلى أفضل أحوالها".

ورحّب "بمواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واحترامه سيادة الدولة اللبنانية وأن تكون المخيمات بعهدة القوى الامنية اللبنانية".

وأوضح رجي أن "لا تاريخ محدداً بعد لزيارة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، إنما على الأرجح من الآن لغاية أسبوعين”.

ونفى وجود إستياء أميركيّ من بطء لبنان في اتخاذ القرارات.

ووعد رجي بإنجاز التشكيلات الدبلوماسية في غضون اسابيع قليلة، نافيًا وجود عراقيل.