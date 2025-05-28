بحث بين بري ومخزومي في أهمية الإصلاح الذي ينجزه مجلس النواب

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ورئيس حزب الحوار الوطنيّ النائب فؤاد مخزومي، تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية ونتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت.

بعد اللقاء، أوضح مخزومي أنّ اللقاء “كان لشكره على الدور، الذي مارسه في عملية إثبات المناصفة والتوافق الوطنيّ في الانتخابات الماضية، خصوصًا في بيروت”.

وقال: “أدّى دورًا أساسيًا بالنجاح الذي تحقق في بيروت".

وأضاف: "كما بحثنا في التطورات في المنطقة وأهمية الإصلاح الذي ينجزه مجلس النواب والذي على أساسه المجتمع الدولي سيقف معنا في عملية التمويل لإعادة الاعمار وفي عملية دعم المؤسسات الدولية فيها وخاصة انه وكما نعرف ان المنطقه تأخذ منحى متقدما ويهمنا ان نبقى في الداخل موحدين ومواكبين لهذه التطورات والعالم كله مستعد لان يساعدنا، ونتمنى ان يعمل الجميع على هذا الموضوع".