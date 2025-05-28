تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله

في خضم النقاش المستمر حول تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة ملف سلاح حزب الله، سُجل اليوم تصاعد في عمليات اعتراض دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من قبل مجموعات من الأهالي.



ففي بلدة ياطر الجنوبية، تم اعتراض دورية تابعة لليونيفيل ومنعها من متابعة مهمتها، كما تم اعتراض دورية ثانية في بلدة فرون، حيث جرى أيضًا منعها من التقدّم. وعلى الفور، حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى البلدتين وعملت على احتواء الوضع ومعالجته.



مصدر في القوات الدولية أكد أن المواجهات لم تشهد استخدامًا للسلاح، مشيرًا إلى أن الدورية التي تم اعتراضها في ياطر سلكت طريقًا بديلاً لاستكمال مهمتها.