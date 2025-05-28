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الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل

أخبار لبنان
2025-05-28 | 07:57
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الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل
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الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث اطلع منه على نتائج العملية الانتخابية وعلى سيرِها.
 
ولفت وزير الداخلية بعد لقائه المفتي دريان، الى أنه في خلال مرحلة الانتخابات حصلت حوادث إطلاق نار كثيف في بعض المناطق، خصوصا في منطقة الشمال بعد الانتخابات، ولكن القوى الأمنية عملت بكل جدية على ملاحقة كل مطلقي النار.

وأشار الى أن هناك حالات موجودة تجري ملاحقتها، وكلها أحيلت على القضاء المختص، لافتا الى أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية واضح لجهة بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا في كل المناطق اللبنانية، وأن هذا ما تعمل عليه الحكومة مجتمعة.

وقال: " وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل".
 
وكشف الحجار أنه طلب من المعنيين وضع الخطط اللازمة لمزيد من الحضور الأمني، لمكافحة عمليات السرقة والنشل والسلب، وفي الوقت نفسه تشديد تدابير السير، ومكافحة الظواهر المتفلتة وخصوصا الدراجات النارية التي تسير بشكل عشوائي في مدينة بيروت والمدن الكبرى، وإن شاء الله سيكون لي مع المعنيين في قوى الأمن الداخلي متابعة دقيقة لهذه الأمور".
 

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