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وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ

أخبار لبنان
2025-05-28 | 08:29
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وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
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وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ

إستقبل وزير الصحة ركان ناصر الدين، وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن، الذي أبلغه بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.

وأكد ناصر الدين ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية.

وقال: "لبنان شهد قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى".
 
وشدد وزير الصحة على "إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية". 
 
وأكد ألا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعيا في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه.
 

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