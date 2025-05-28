دار الفتوى في طرابلس عشية إنتخاب رئيس للبلدية ونائبه: على مسافة واحدة من الجميع ونهجنا ثابت بعدم التدخل

أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في طرابلس والشمال أنه "عشية التئام المجلس البلدي الجديد لانتخاب رئيس بلدية طرابلس ونائبه، تؤكد دار الفتوى أن نهجها الثابت بعدم التدخل بهذا الشأن ولا بغيره وأنها على مسافة واحدة من الجميع وتتمنى الخير والتوفيق للمجلس البلدي ورئيسه مهما تكن النتيجة."



وأكد المكتب كذلك أن "أي بيان أو خبر مخالف لهذا الموقف الثابت، والذي قد يصدر من بعض المواقع ومجموعات التواصل منسوبا لدار الفتوى أو لموقع الإفتاء أو أمانة الفتوى، هو غير صحيح ولا يمثل موقف دار الفتوى ونهجها المعروف."



لذلك، دعا "كل أصحاب المواقع والمنصات والمجموعات تحري الدقة والصحة والموثوقية في النقل عن الدار وأخبارها وعن دائرة الأوقاف وأنشطتها،" مشيرًا إلى أن "كل خبر لا يذيل برابطه على المواقع الخاصة بالدار أو بالدائرة هو مختلق وغير صحيح."