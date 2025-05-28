انتخاب كريم سركيس رئيساً لإتحاد بلديات المتن الاعلى وقاسم المصري نائباً للرئيس



بدعوة من محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، عقد مجلس اتحاد بلديات المتن الأعلى في ٢٨ أيار ٢٠٢٥ اجتماعه الأول في مكتب المحافظ في سراي بعبدا بعد اكتمال انتخاب رؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد، حيث تم إنتخاب المحامي كريم سركيس رئيساً للاتحاد لولاية ثلاث سنوات، وقاسم المصري نائباً للرئيس.



والجدير ذكره ان عملية الانتخاب تمت بالتزكية.



وبالمناسبة، أكد أعضاء مجلس الاتحاد أنّ هذا الاستحقاق قد انجز إنطلاقاً من العرف القائم والمتعارف عليه بين فاعليات المنطقة وبلدياتها، وانّ الممارسة الديمقراطية تعطي أي رئيس بلدية الحق بالترشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس الاتحاد دون أي قيدٍ أو شرط، عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ الحرص على تمثيل الجميع في الاتحاد.



ولفتوا الى أنّ مجلس الاتحاد يحيي جميع الذين عملوا على إنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وعلى تغليب المصلحة العامة، سواءً كانوا من ضمن الاتحاد أم من خارجه، بما في ذلك الذين أبدوا رغبتهم بالترشح والذين قرّروا مشكورين عدم السير بترشيحهم.



هذا وأكد مجلس اتحاد بلديات المتن الأعلى أن جميع الأعضاء يحرصون على أن تكون السياسة دائماً وسيلة لتحقيق الوفاق والحفاظ على التفاهمات المعمول بها منذ إنطلاقة الإتحاد، والتي تشكل ركيزةً للتضامن بين كل أعضائه، وأنّ شعار اتحاد بلديات المتن الاعلى للمرحلة المقبلة سوف يكون العمل يداً بيد بروح الفريق الواحد على قاعدة التضامن والتعاون الدائمين، ولنعمل معاً لخدمة أهالي المتن الأعلى الاعزّاء.