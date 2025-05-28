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جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
2025-05-28 | 15:38
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جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الإستحقاق البلدي والإختياري، موضحًا أن "التيار الوطني الحر له وجود طاغ في جزين، وفي الـ2025 حصلنا على 1800 صوتًا وهذا الإنتصار."
وفي مقابلة عبر الـLBCI في برنامج "حوار المرحلة"، أشار إلى أنه "لا يمكنني حتى اليوم تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن، وفضل وصول أكثرية رؤساء البلديات كان للكتائب والقوات، وأخذنا وعودًا والبعض طعننا بظهرنا."
وأكد جعجع في السياق أن "العلاقة مع الكتائب لم تتأثر أبدًا، وهي علاقة جيدة، وقد خضنا بعض المعارك الإنتخابية سويًا وبعضها الآخر لم نكن مع بعضنا، ولم نكن متخاصمين في إنتخابات إتحاد بلديات المتن ولا أعلم ما الذي جرى بالتحديد."
كذلك، لفت إلى "تقدم كبير أحرزناه في زغرتا نتيجة التحالفات وهناك معركة كبيرة مع "المردة" على رئاسة اتحاد البلديات في القضاء."
وقال: "نحن مبدئيون، وخط سياسي عريض يجمعنا مع ميشال معوض، أما بالنسبة للمردة، فإذا أعادوا تموضعهم السياسي وصار ضمن "أهل الدولة" بحسب مفهومنا لا مفهومهم نرى حينها ما الذي يمكن فعله."
وأكد أننا "لم نتحالف أبدًا بالمباشر مع الحزب القومي السوري، ولم نتحالف مع حزب الله إطلاقًا في بيروت، وما حصل هو أننا اتفقنا على أن نجمع الفرقاء المسيحيين جميعًا على موقف موحد ضمن هذا الإطار وأن يجمع المخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الفرقاء المسلمين، والهم الأساسي كان الحفاظ على المناصفة وبعدها التنمية."
ولفت إلى أننا "حاولنا بناء تحالفات قبل الوصول إلى الإنتخابات في زحلة لأننا كنا نرى أن التحالف مع طرف آخر قد يمنحنا فرصة أكبر للفوز بالمعركة، ولم نرتكب خطأ في التفاوض مع ميريام سكاف، ولقد ذهبنا أبعد مما ينبغي ومع ذلك لم ينجح التحالف."
وفي سياق آخر، قال رئيس حزب القوات اللبنانية: "أرى الشيخ نعيم قاسم وهو يتكلم وكأنه على "كوكب آخر" لا علاقة له بالواقع ولا يزال جالسًا في إيران وفي موضوع سلاح الحزب رئيس الجمهورية هو المسؤول الأكثر دراية وكذلك رئيس الحكومة الذي أوجه له تحية على مواقفه الواضحة."
وأضاف: "المقاومة ليست باقية "على قلبي" بل على قلب آخر شيعي في لبنان للأسف ولن تصل أي مساعدات لإعادة الإعمار قبل حصر السلاح."
وشدد على أنه "ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط لتسليم السلاح، بل الدولة هي وحدها صاحبة الحق في ذلك، وإذا أراد إخراج إسرائيل من لبنان فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية."
وأشار إلى أنه "بحسب محادثاتنا مع المسؤوليين الأميركيين، أرى أنهم بدأوا يعبرون عن إنزعاجهم ويسألون: لماذا الوضع في لبنان لا يتقدم؟ ولماذا هذا الركود؟"
واعتبر أن "محور الممانعة اليوم لم يتراجع بل انتهى وهم ينهون الآن بقاياه."
وأكد أن "علاقتنا جيدة مع الشخصيات المستلقة التي نتشارك معها الرأي ولم أر يومًا أن الرئيس عون سعى لتشكيل قوة حزبية، والإنتخابات البلدية حصلت بغاية من النزاهة."
وشدد على أن "أولويتنا حاليًا ليست إتفاق سلام مع إسرائيل بل هي العودة إلى إتفاق الهدنة وهذا أقصى ما نطمح إليه في الوقت الراهن."
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