الرئيس عون: توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات

عرض رئيس الحمهورية جوزاف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج، برنامج عمل الوزارة والمشاريع الجاري إعدادها، وتطرق الحديث إلى التعاون مع Starlink.

واطّلع الرئيس عون من المدير العالمي لترخيص وتطوير Starlink، السيد Sam Turner، على مسار المشاورات التي تُجريها الشركة مع وزارة الاتصالات اللبنانية بهدف ضمّ لبنان إلى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.



وعرض Turner أبرز فوائد Starlink في مجال تعزيز خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على عمل المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية والتربوية، إضافة إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية.



قال الرئيس عون أمام وفد "جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال": "‏دوركم أساسيّ في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية، وقد توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات".