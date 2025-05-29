جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا

يبحث مجلس الوزراء في جلسته، في قصر بعبدا، جدول أعمال من عشرين بندًا، ابرزها البند 10 تحت عنوان تعيينات مختلفة، وتشمل تعيين نائبين لرئيس مجلس الانماء والاعمار، والامين العام، ومفوض الحكومة، ومدير عام مؤسسة اوجيرو للاتصالات، ومن البنود طلب تطويع 36 تلميذ ضابط لصالح امن الدولة والامن العام، وطلب توقيع اتفاقات، وتعديلات نصوص بعض مواد في بعض القوانين، ومراسيم مالية، وقبول هبات وبنود ادارية واجرائية.وسيطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على محادثاته مع الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس.كما سيطلع الرئيس سلام المجلس على نتائج زيارته دولة الامارات العربية المتحدة.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات والاوضاع العامة.