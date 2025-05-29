نكد خلال استقباله رئيس بلدية زحلة سليم غزالة: المسؤولية على قدر آمال الزحليين

استقبل المدير العام لكهرباء زحلة اسعد نكد رئيس بلدية زحلة المنتخب سليم غزاله و نائبه زياد شعنين و النائب إلياس اسطفان و الوزير السابق سليم ورده وميشال فتوش والمنسق الآن منيير، بحضور المدير ناجي جريصاتي ونقولا سابا وعضو المجلس البلديّ باسكال تامر سعاده.



وبحثوا، خلال اللقاء، بشؤون إنمائية مستقبلية للنطاق الجغرافيّ لبلدية.



وكان تقارب كبير في وجهات النظر للأمور الملحة و المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية في المدينة.



وأشاد غزاله بإنجازات كهرباء زحلة، وأكد تلمسه تقدير الزحليين لخدمات و إنجازات الشركة لسيما الكهرباء ٢٤/٢٤.



وأكد غزاله أنّ لديه خطة مستقبلية واضحة لاعادة وضع زحلة على الخريطة السياحية والاقتصادية اللبنانية لتعود إلى دورها الجاذب .



وختامًا، شكر نكد غزاله على زيارته متوسمًا فيه و بالمجلس الجديد مستقبل زاهر لزحلة و اكد له على ان المسؤولية كبيرة على قدر آمال الزحليين.