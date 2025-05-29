عون: لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب الا أن ما تحقق أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن هدفه "ليس النظر الى الوراء، بل الى الأمام بغية استكمال الخطوات الأساسية على طريق إعادة بناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه.



وقال: "لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب الا أن ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح".



وشدد الرئيس عون على أن "مصر لطالما وقفت الى جانب لبنان في عز ازماته السياسية والاقتصادية من دون ان تتعاطى في الشأن اللبناني الداخلي، الا من باب المساعدة وليس من باب التآمر عليه".



موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد "جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال" الذي تحدث باسمه رئيس الجمعية فتح الله فوزي محمد، مهنئا الرئيس عون بانتخابه.



وقال: "لقد كانت الجمعية المصرية اللبنانية على مدى أكثر من ثلاثين عامًا نموذجًا للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر ولبنان. وتأتي زيارتنا هذه في إطار الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات".



وأضاف: "ما يجمعنا من روابط تاريخية وثقافية، يشكل أرضية صلبة لبناء تعاون اقتصادي متين ومستدام يخدم مصالحنا المشتركة. ونسعى خلال هذه الزيارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها بحث سبل مساهمة الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق اللبناني، واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري، والعمل معاً على تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ونؤكد لكم حرصنا الكامل على تقديم كل ما نستطيع من خبرات وتعاون للمساهمة في إعادة إعمار لبنان ودعم اقتصاده".



حدرج



ثم تحدث نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج، قائلا: "نضع أنفسنا في خدمة لبنان من موقعنا هذا ونتطلع إلى أن نرى بلدنا الأم ينهض من كبوته مستعيدا دوره ومكانته بين الأمم كدولة قوية ومؤسسات عادلة وقيادة حكيمة. ونحن على ثقة بأن رهاننا على قيادتكم لم يكن في غير موضعه وباذن الله بكم وبكل لبناني وطني سيعود لسابق عهده منارة الشرق".