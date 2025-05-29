إنتخاب زريقة رئيساً لإتحاد بلديات المنية والعويك نائباً له

إنتخب رئيس بلدية المنية توفيق زريقة رئيساً لاتحاد بلديات المنية ورئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك نائباً له، في الجلسة التي عقدها رؤساء بلديات المنية قبل ظهر اليوم في مكتب قائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الخولي.



وحضر الجلسة رؤساء بلديات المنية الخمس وهم إلى زريقة والعويك كل من رئيس بلدية دير عمار أحمد عيد، رئيس بلدية بحنين مصطفى غمراوي ورئيس بلدية مركبتا نعمان الشامي.