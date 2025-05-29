الجيش: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين وتوقيف أشخاص

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 37 شخصا وفقا لما يلي:



• إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك، وتوقيف 9 متورطين.



• توقيف 26 سوريا في منطقتَي بر الياس وقب الياس - زحلة، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



• توقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود عرسال - بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب.



• دهم منزل المواطن (ع.س.) في منطقة برج أبي حيدر - بيروت كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز الشربين - الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.