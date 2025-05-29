انتخاب عبد الحميد كريمة رئيسا لبلدية طرابلس

إنتخب عبد الحميد كريمة رئيسا لبلدية طرابلس بـ13صوتا، فيما نال منافسه وائل زمرلي 11 صوتا، وذلك بإشراف محافظ الشمال بالإنابة أمينة سر عام المحافظة ايمان الرافعي في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس.