ميقاتي: سنكون مشاركين في أي عمل تتطلبه مصلحة أبناء طرابلس والميناء

تقدم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة من رئيسي بلديتي طرابلس عبد الحميد كريمة والميناء عبدالله كبارة بانتخابهما اليوم.



كما تقدم بالتهنئة من المجلسين البلديين في طرابلس والميناء.



وقال الرئيس ميقاتي: "إننا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلديا فاعلا في خدمة طرابلس والميناء وأهلهما، وأن التعاون سيكون كبيرا داخل البلديتين وبينهما. ونحن من جهتنا سنكون داعمين ومشاركين في أي عمل تتطلبه مصلحة ابناء طرابلس والميناء وانماء المدينتين".