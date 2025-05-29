الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع ردا على "التطاول على رجي": الأصوات الشاذة تحبط كل محاولات العهد الجديد
أخبار لبنان
2025-05-29 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جعجع ردا على "التطاول على رجي": الأصوات الشاذة تحبط كل محاولات العهد الجديد
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن البعض دأب على التطاول على الوزير يوسف رجي، وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية، في كل مرة يدلي فيها بتصريح يعبر فيه بشكل واضح وصريح عن موقف الحكومة من السلاح غير الشرعي.
وقال جعجع في بيان: "لهذا البعض نقول إن موقف وزير الخارجية رجي ليس موقفا شخصيا ولا حزبيا، إنما هو في انسجام تام مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وفي انسجام تام مع المواقف المستمرة لفخامة الرئيس التي أطلقها في مختلف المناسبات وأكد فيها ان الشعب اللبناني لا يريد الحروب، وان القرار اتخذ في جمع السلاح، السلاح كله، وان قرار الحرب والسلم أصبح داخل الدولة".
وشدد على أن موقف الوزير رجي، هو في انسجام تام مع البيان الوزاري للحكومة، ومع تصريحات رئيس الحكومة ومواقفه المتكررة بضرورة بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها.
ورأى أن محاولات استفراد الوزير رجي وتصوير موقفه بانه موقف شخصي أو حزبي، هي محاولات يائسة وبعيدة كل البعد عن الواقع، لافتا الى أن القاصي والداني يعرفان، كما أكثرية الشعب اللبناني تعرف، أن زمن التفلت والتسيب ومصادرة قرار الدولة قد ولى، وجاء وقت الدولة الفعلية التي تحتكر وحدها السلاح، ويكون لها وحدها قرار الحرب والسلم.
واعتبر جعجع أن ما يؤخر انطلاقة العهد، حتى الساعة، كما يجب، سببه هذه الأصوات الشاذة التي تذهب بعكس الاتجاه العربي العام، وبعكس الاتجاه الدولي العام، ما أبقى ويبقي لبنان في حالة عزلة شبه تامة لولا المحاولات المستميتة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهدف فك عزلة لبنان.
وقال: "إن هذه الأصوات الشاذة تحبط كل محاولات العهد الجديد لقيام دولة فعلية في لبنان، واستطرادا لإخراج إسرائيل من النقاط التي احتلتها".
وأضاف: "إن هذه الأصوات الشاذة تحبط مساعي العهد والحكومة من أجل إقناع أصدقاء لبنان بمساعدته لإعادة الإعمار واستنهاض الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي".
وأشار الى أن هذه الأصوات هي نفسها التي شلت الدول على مدى ثلاثة عقود، والتي أدت إلى انهيار الدولة والمال والاقتصاد، وأدت إلى إعادة احتلال إسرائيل لبعض الأراضي، وأدت إلى هذا الكم الهائل من الخسائر البشرية والاقتصادية.
وشدد على أن الوقت حان لترتاح هذه الأصوات الشاذة قليلا كي تدع اللبنانيين يرتاحون كثيرا، وكي تفسح في المجال أمام قيام دولة فعلية في لبنان، وعلى أن الوقت حان ليستقيل من الحكومة من يرفض بيانها الوزاري ومن يرفض التوجه الرسمي للدولة، وليس أن يصرف وقته في مهاجمة وزير الخارجية بسبب التزامه بالموقف الرسمي.
كما رأى أن "الوقت حان لاتخاذ القرارات المطلوبة لقيام دولة فعلية في لبنان، لأن اللبنانيين لا يستطيعون الانتظار والتحمل أكثر".
أخبار لبنان
"التطاول
رجي":
الأصوات
الشاذة
محاولات
العهد
الجديد
التالي
وزارة الشؤون: تمديد تقديم الطلبات لملء مركزي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعضو المجلس ومفوض الحكومة لدى الهيئة الى 5 حزيران
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-05-02
رجي لـ"عكاظ": لبنان في عهد جديد قائم على السيادة والانفتاح
صحف اليوم
2025-05-02
رجي لـ"عكاظ": لبنان في عهد جديد قائم على السيادة والانفتاح
0
أخبار لبنان
2025-05-12
رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية
أخبار لبنان
2025-05-12
رئاسة الجمهورية تحذر من التطاول على الأشقاء العرب وتدعو الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية
0
أخبار دولية
2025-04-15
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة "تهريب" أسلحة من مصر لإسرائيل
أخبار دولية
2025-04-15
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة "تهريب" أسلحة من مصر لإسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-04-15
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة من مصر لإسرائيل
آخر الأخبار
2025-04-15
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة من مصر لإسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:22
بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...
أخبار لبنان
09:22
بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...
0
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
0
أخبار لبنان
08:53
بري إستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
08:53
بري إستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا... وهذا ما جرى عرضه
0
أخبار لبنان
08:44
مهمة نوعية للدفاع المدني في حرم إهراءات مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:44
مهمة نوعية للدفاع المدني في حرم إهراءات مرفأ بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:10
مصادر "الجزيرة": مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
03:10
مصادر "الجزيرة": مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
2025-05-28
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
2025-05-28
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
0
أخبار لبنان
2025-04-22
تجمع العسكريين المتقاعدين يطالب باعداد مشروع قانون يناسب هذه المطالب
أخبار لبنان
2025-04-22
تجمع العسكريين المتقاعدين يطالب باعداد مشروع قانون يناسب هذه المطالب
0
آخر الأخبار
2025-04-29
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: المؤشّر من الانتخابات البلدية الحالية أصفه بالـ"جيّد جدًا" وشعبيتنا كبيرة
آخر الأخبار
2025-04-29
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: المؤشّر من الانتخابات البلدية الحالية أصفه بالـ"جيّد جدًا" وشعبيتنا كبيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
0
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
0
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
0
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
0
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
2
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
3
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
4
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
5
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
6
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
7
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
8
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More