وزارة الشؤون: تمديد تقديم الطلبات لملء مركزي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعضو المجلس ومفوض الحكومة لدى الهيئة الى 5 حزيران

لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة

لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة

جعجع ردا على "التطاول على رجي": الأصوات الشاذة تحبط كل محاولات العهد الجديد