لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة

أعلن رئيس لجنة الاشغال سجيع عطية بعد جلسة اليوم في المجلس النيابي بحضور الاعضاء، أن اجتماع لجنة الاشغال كان مهما، وتم البحث في خلاله في موضوعين، الاول في الشراكة مع القطاع الخاص، أي مبدأ "bot" و"dbot"، موضوع المرافئ والموانىء.



قال عطية: "لدينا خمسة مرافئ نحن بحاجة إلى تأهيلها بشكل سليم ومطار بيروت ومطارين بصدد التنفيذ والبحث في اعادة تشغيلهم، كما لدينا مرفق سياحي في جونيه. وجميعهم من ضمن خطة الحكومة وخطتنا كلجنة لتشغيلهم بشكل سليم وبشراكة مع القطاع الخاص".



ولفت الى أن البحث تناول مع الادارات المختصة وضع سياسة واضحة في كيفية الشراكة مع حفظ حق الدولة والحفاظ على الملكية والتعاون حول الادارة والاستثمار واعطاء مداخيل للدولة بجدوى اقتصادية واضحة، مشيرا الى أنه "كانت هناك توصيات حول هذا الموضوع، اولا للحفاظ على سيادة البلد وعلى ملكية المرافىء والموانىء والمطارات، اضافة إلى خطة استراتيجية متكاملة بين المرافىء".



واذ أشار الى أن الدولة السورية بدأت تأهيل مرافقها، شدد على وجوب ان تكون المرافىء والموانئ في لبنان باحسن حال.



وقال: "هناك شركات عالمية كبيرة تتواصل معنا وعلى وزارة الاشغال العامة والنقل ان تكون على جهوزية تامة"، وقال: "هذه الجلسة ستستكمل في جلسات لاحقة، واكدنا جميعا على موضوع الشراكة والشفافية وتحسين الانتاجية".



ووجه عطية نداء الى وزير الاشغال فايز رسامني، لاعادة بناء الجسور المهدمة بفعل الاعتداءات الاسرائيلية، فلا يجوز ان يبقى هذا البلد مقطوع عن مداخله".