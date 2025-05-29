القاضي الحجار يستجوب امين سلام في الأخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار باشر في هذه الأثناء، استجواب وزير الاقتصاد السابق امين سلام، بحضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج، في الأخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التامين والاثراء غير المشروع.