قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب

أحيت قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، اليوم الدولي لحفظ السلام في العالم، باحتفال أقيم في مقرها العام في الناقورة، تخلله عرض عسكري ورفع الأعلام للدول المشاركة في اليونيفيل ودقيقة صمت عن أرواح ضحايا اليونيفيل.



وكانت كلمة لقائد قوات اليونيفيل أرولدو لازارو أكد فيها عمل قواته المستمر مع الجيش اللبناني لاعادة الاستقرار الى الجنوب.