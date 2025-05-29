وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن الرعاية الصحية حق للجميع ومن واجب الوزارة ضمان وصول الرعاية الى كل مواطن.



كلام وزير الصحة جاء خلال افتتاحِ إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا بالتعاون مع جمعية ASSAMEH Birth & Beyond قسم الأم والطفل: روبير صاصي، وذلك في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.







