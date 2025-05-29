مهمة نوعية للدفاع المدني في حرم إهراءات مرفأ بيروت

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، قامت مجموعة من فرقة الاستجابة لحوادث المواد الخطرة (CBRN) والوحدة الفنية التابعتين للمديرية العامة للدفاع المدني بأعمال المسح وتحليل الحبوب في حرم إهراءات مرفأ بيروت بناءً لتوجيه طلب من المجلس الوطني للبحوث العلمية.



حيث أخذت العينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح في مرفأ بيروت ونقلت إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة عليها وتحليلها.



وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني إلتزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني حفاظاً على مقتضيات السلامة العامة.