بري إستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت.



وتم عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.